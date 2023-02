Dejan Lovren tritt aus kroatischer Nationalmannschaft zurück

Abwehrspieler Dejan Lovren gibt seinen Rücktritt aus der kroatischen Nationalmannschaft bekannt.

Der 33-Jährige lief seit 2009 für sein Land auf und bestritt insgesamt 78 Länderspiele. Dabei erzielte er fünf Tore. Am Donnerstag gibt Lovren nun seinen Rücktritt bekannt. Er werde der Mannschaft von nun an als Fan erhalten bleiben und habe diese Entscheidung nicht leichtsinnig gefällt, betont der Profi von Olympique Lyon.

Die grössten Erfolge Lovrens im Trikot der Nationalmannschaft waren der 2. Platz an der WM 2018 und der 3. Platz an der WM in Katar im vergangenen Jahr.

Thank you @HNS_CFF for everything! Forever in my heart. ❤️🙏🏼 pic.twitter.com/GSebjeEKK8 — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) February 23, 2023

psc 23 Februar, 2023 12:02