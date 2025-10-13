Jack Wilshere übernimmt Trainerjob in dritthöchster Liga

Der frühere englische Nationalspieler Jack Wilshere kehrt zu einem früheren Klub zurück.

Der 33-Jährige wird neuer Cheftrainer bei League One-Klub Luton Town, wo er einst als Junior, noch vor der Zeit bei Arsenal, gespielt hat. Wilshere übernimmt die Mannschaft und spricht von einem "Full Circle-Moment", da er in Kindesbeinen bereits beim Verein war.

Luton belegt in der Tabelle der League One derzeit den 11. Platz. Wilshere folgt auf den zuletzt entlassenen Matt Bloomfield. Luton stieg zuletzt zweimal in Folge ab und will nun endlich die Kehrtwende schaffen.

Jack Wilshere is our new manager — Luton Town FC (@LutonTown) October 13, 2025

psc 13 Oktober, 2025 11:29