Jack Wilshere vor Rückkehr als Cheftrainer bei Luton Town

Jack Wilshere könnte bald seine erste Anstellung als hauptverantwortlicher Cheftrainer bekommen. Wie "Sky Sports" und mehrere weitere Medien berichten, gehört der 33-Jährige zu den Top-Kandidaten bei Luton Town. Der Club, der vor zwei Spielzeiten noch in der Premier League spielte, rangiert aktuell auf Platz elf der dritten Liga (League One) und sucht einen Nachfolger für den entlassenen Matt Bloomfield.​

Wilshere war zuletzt als Co-Trainer bei Norwich City tätig und übernahm dort am Saisonende für zwei Spiele das Interimstraineramt, wurde für die dauerhafte Stelle aber nicht ausgewählt. Zuvor hatte er die U18 des FC Arsenal trainiert, wo er als Spieler bereits insgesamt 197 Einsätze absolviert hatte. Luton Town wäre sein erster Job als eigentlicher Chefcoach auf Profi-Ebene.​

Der ehemalige englische Mittelfeldspieler, der seine aktive Karriere 2022 aus gesundheitlichen Gründen beendete, gilt als talentierter Nachwuchstrainer mit grossen Ambitionen. Sein Ziel ist es, als Cheftrainer erfolgreich zu sein. Für Luton Town könnte er die richtige Lösung sein, um den Klub wieder in bessere Tabellenregionen zu führen.

Sören Mundt 12 Oktober, 2025 15:39