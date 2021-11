Louis van Gaal hat sich bei Fahrrad-Sturz verletzt

Der niederländische Nationaltrainer hat sich ausgerechnet vor dem kapitalen WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen bei einem Sturz mit dem Fahrrad verletzt.

Der 70-Jährige ist derzeit auf Hilfe angewiesen. Er bewegt sich auf dem Trainingsplatz auf einem Golfkart und braucht ansonsten auch einen Rollstuhl. Verletzt hat sich van Gaal am Sonntag, als er mit einem Fahrrad schwer gestürzt ist und sich an der Hüfte verletzte. Deshalb hat er auch die Pressekonferenz am Montag nicht im Medienraum bestreiten können, sondern wurde zugeschaltet. Angeblich passte sein Rollstuhl nicht durch den Türrahmen. Immerhin ist keine Operation notwendig.

Die Niederlande sind noch nicht für die WM qualifiziert. Gegen Norwegen gehen sie mit einem Vorsprung von zwei Punkten ins letzte Spiel vom Dienstag. Auch die Türkei lauert auf einen Ausrutscher.

