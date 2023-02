Cristiano Ronaldo erzielt den nächsten Hattrick

Cristiano Ronaldo trumpft für Al Nassr weiter auf. Dem Portugiesen gelingt für seinen neuen Klub erneut ein Hattrick.

Für Al Nassr trifft Cristiano Ronaldo wie am Fliessband. Der 38-jährige Goalgetter hat am Samstag im Meisterschaftsspiel gegen Damac mal wieder dreifach getroffen – und das in der ersten Halbzeit.

Bereits im vorletzten Spiel gegen Al-Wehda traf der fünffache Weltfussballer viermal. In fünf Ligaeinsätzen für Al Nassr steht er damit bei acht Toren.

adk 25 Februar, 2023 17:50