Neuer Klub gefunden: Daniel Sturridge wechselt nach Australien

Der 32-jährige Torjäger heuert bei Perth Glory an. Sturridge unterschreibt für eine Saison bis Juni 2022. Der Klub schreibt von der “sensationellen Sturridge-Verpflichtung”. Der Wechsel erfolgt ablösefrei, da der Angreifer seit März dieses Jahres ohne Verein war. In seiner englischen Heimat war er wegen eines Wettvergehens gesperrt. Zuletzt hielt er sich beim spanischen Erstligisten RCD Mallorca fit.

The sensational @DanielSturridge signing – get all the details here: https://t.co/4P7b0VknBe @aleaguemen #OneGlory pic.twitter.com/DrnsUED74p

.@DanielSturridge's first Glory interview!

Here's a clip of what our massive new signing had to say when we caught up with him for a chat via Zoom.@aleaguemen @InceptionVideo @bhp @MacronSports @nNicheliving @Live_Lighter #OneGlory pic.twitter.com/9vDE56z7wN

— Perth Glory FC (@PerthGloryFC) October 1, 2021