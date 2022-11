Adidas beweist, dass Ronaldo nicht am Ball war

Das Tor wurde letztlich auch Fernandes zugewiesen. Darüber soll Ronaldo aber nicht erfreut sein. Angeblich soll er bei der FIFA mit Hilfe seines Verbands sogar dafür kämpfen, den Treffer anerkannt zu bekommen. Die Erfolgsaussichten sind aber minimal. Adidas als offizieller Ballausrüster hat inzwischen erklärt, dass es keine Berührung von Ronaldo gab. Dank dem Chip im Ball würde ein entsprechender Impact gemessen. Einen solchen gab es aber nicht. Ronaldo wird aller Voraussicht nach vorderhand bei einem WM-Treffer aus dem 3:2-Sieg gegen Ghana verbleiben.

Adidas have confirmed no contact was made between the World Cup matchball and Cristiano Ronaldo, thanks to a 500Hz IMU sensor and Connected Ball Technology housed in Adidas’s Al Rihla used in the tournament… 👀❌ pic.twitter.com/v9MvtFXnMT

— Sky Sports Football (@SkyFootball) November 29, 2022