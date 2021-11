Giovanni van Bronckhorst ist Gerrard-Nachfolger bei den Rangers

Der 46-jährige Niederländer war zwischen 1998 und 2001 Profi beim schottischen Traditionsklub. Nun wird van Bronckhorst der insgesamt 17. Trainer der Vereinshistorie. Zuletzt war der frühere Nationalspieler im vergangenen Jahr in China als Trainer tätig. Auch Feyenoord coachte er in der Vergangenheit bereits.

🆕 Giovanni van Bronckhorst has today agreed to become the 17th permanent manager of Rangers Football Club.

🇳🇱 #WelcomeGVB | @The_real_Gio

👉 https://t.co/FazaqgMJLU pic.twitter.com/7mzgJK1MTX

— Rangers Football Club (@RangersFC) November 18, 2021