Im Januar 2017 wechselte Oscar für stolze 60 Mio. Euro vom FC Chelsea nach Shanghai. Nun zieht es den 30-Jährigen zu Flamengo Rio de Janeiro. Dass der Deal zwischen Shanghai und Flamen in Kürze fix sein dürfte, ist zu erwarten. Der italienische Transferexperte Fabrizio Romano teilte nämlich bereits ein Foto, das Oscar im Flamengo-Dress zeigt.

This pic ‘leaked’ is true: here’s Oscar wearing Flamengo shirt, now waiting for final details to be resolved with Shanghai SIPG. Green light expected soon for the deal to be completed. 🚨🔴⚫️ #Flamengo

…and despite the denials, Oscar is really close to join Flamengo. pic.twitter.com/B3ZG2XLzMc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2022