Marko Arnautovic vor Wechsel nach Russland

Marko Arnautovic, der seine Karriere nicht mehr in China fortsetzen will, könnte vor einem Wechsel nach Russland stehen.

Wie das russische Portal “Sport 24” berichtet, haben Berater des österreichischen Nationalstürmers diesen bei Lokomotive Moskau angeboten. Marko Arnautovic steht noch bis Ende 2022 beim chinesischen Erstligisten Shanghai SIPG unter Vertrag. Dort will er aber so rasch wie möglich gehen – offenbar auch wegen des Ausbruchs des Coronavirus in China.

Bis im vergangenen Sommer war der 30-Jährige bei West Ham in der Premier League aktiv. Er wechselte dann für 25 Mio. Euro Ablöse in die Chinese Super League.

psc 11 Februar, 2020 16:06