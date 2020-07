Der nächste Weltmeister von 2014 tritt zurück

Die Weltmeister-Garde von 2014 ist um einen Rücktritt reicher: Benedikt Höwedes hängt seine Fussballschuhe an den Nagel.

Der 32-Jährige macht es André Schürrle gleich und kündigt ebenfalls sein Karriereende an. “Ich hatte auch einige Anfragen von Vereinen aus dem In- und Ausland, aber ich wollte mich nicht mehr abhängig machen von den Entscheidungen anderer. Ich wollte jetzt einen Schlussstrich ziehen”, sagt Höwedes in einem Interview mit dem “Spiegel”.

Der Abwehrspieler war zuletzt in Russland bei Lokomotive Moskau tätig. Nun hätte der langjährige Schalke ablösefrei wechseln können. Auf eine Fortsetzung seiner Aktivkarriere hat er aber keine Lust mehr. “Es ist ja auch ein schwerer Schritt. Ich habe bis zuletzt gern Fussball gespielt. Es ist schwer, auf diesen Moment zu verzichten, in einem ausverkauften Stadion aufzulaufen. So etwas pusht dich auch noch nach vielen Jahren. Da waren die Corona-Zeiten mit den Geisterspielen vielleicht ein Wink mit dem Zaunpfahl”, führt er aus.

psc 31 Juli, 2020 13:26