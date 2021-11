Ralf Rangnick ist ein möglicher Coach bei ManUtd

Ralf Rangnick könnte sich schon bald wieder auf die Trainerbank setzen. Offenbar wäre er bei einem Angebot von Manchester United nicht abgeneigt.

Dort steht Chefcoach Ole Gunnar Solskjaer gehörig unter Druck. Laut “Bild”-Fussballchef zeigt Rangnick Interesse am Trainerjob bei den Red Devils. Derzeit ist er als “”Head of Sports and Development” bei Lokomotive Moskau tätig. Beim Premier League-Klub hätte er natürlich andere Möglichkeiten.

Noch halten die Klubosse allerdings an Solskjaer fest und die Frage nach einem neuen Trainer stellt sich noch nicht.

psc 8 November, 2021 13:36