Autor: Sören Mundt | Publiziert: 9 Februar, 2026 10:48
BVB will Liverpool-Star holen

Borussia Dortmund beobachtet die Situation von Curtis Jones sehr aufmerksam. Der 25-jährige englische Mittelfeldspieler könnte Liverpool im kommenden Zeitraum verlassen, da die Gespräche über eine Vertragsverlängerung zuletzt ins Stocken geraten sein sollen.

Jones hat dem Klub gegenüber offenbar Klarheit über seine langfristige Rolle eingefordert, was seine Zukunft an der Anfield Road offen erscheinen lässt. Neben dem BVB hat auch RB Leipzig den Spieler im Blick. In England zählen Tottenham Hotspur zu den Interessenten, während Inter Mailand – bereits im Januar in Gesprächen über ein mögliches Geschäft – weiterhin lose Fühler ausstreckt. Auch Atalanta verfolgt die Entwicklung rund um den Liverpool-Profi.

Jones kommt bislang auf sechs Länderspiele für England und absolvierte in der laufenden Premier-League-Saison 22 Einsätze mit einer Torvorlage. Sein Marktwert wird aktuell auf rund 40 Millionen Euro taxiert. Zu Beginn des Jahres kursierten Berichte über ein mögliches Leihmodell mit Kaufoption in dieser Größenordnung, während Tottenham angeblich ein Angebot von umgerechnet etwa 30 Millionen Euro erwogen haben soll.

