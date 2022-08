Probleme überwunden: Yann Sommer ist bei Gladbach zurück

Borussia Mönchengladbach kann zum Saisonstart in der Bundesliga am Samstag gegen die TSG Hoffenheim auf Stammkeeper Yann Sommer zurückgreifen.

Wie die Fohlen mitteilen, nahm die Nummer 1 der Schweizer Nati am Mittwochnachmittag nach überstandenen Oberschenkelproblemen wieder regulär am Mannschaftstraining teil. Wie auch sein Vertreter Tobias Sippel, der zuletzt wegen eines Corona-Falls im privaten Umfeld ausgesetzt hatte. Sommer und auch Sippel hatten wegen ihren Problemen das Pokalspiel gegen den SV Oberachern (9:1) am vergangenen Wochenende verpasst. Stattdessen stand Moritz Nicolas zwischen den Pfosten.

4 August, 2022