Ein spezifischer Grund: Juve fokussiert sich noch stärker auf Denis Zakaria

Denis Zakaria steht schon länger im Fokus von Juventus. Die Turiner könnten sich aus einem bestimmten Grund noch intensiver um den 24-jährigen Schweizer Nationalspieler bemühen als zuvor.

Und dieser Grund ist finanzieller Natur: Juve hat in den vergangenen beiden von Corona geprägten Jahren grosse finanzielle Verluste erlitten. Das Budget für Neuzugänge und auch den gesamten Kader schrumpft. Deshalb ist Zakaria besonders attraktiv: Sein Vertrag bei Gladbach läuft im Sommer aus. Im Sommer wäre er ablösefrei zu haben und auch ein Januartransfer würde zumindest nicht ganz so teuer wie bei vergleichbaren Kandidaten. Italienische Medien berichten, dass der Mittelfeldprofi in Turin ein ganz heisses Thema ist.

Allerdings gibt es grosse Konkurrenz: Die AS Roma, Manchester United und Barça sollen sich ebenfalls mit ihm beschäftigen. Zakaria soll inzwischen entschieden haben, dass er den Vertrag in Gladbach definitiv nicht verlängert und spätestens im Sommer eine neue Herausforderung annehmen will.

psc 2 Dezember, 2021 11:42