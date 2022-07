Spielertausch: Demirovic nach Augsburg, Gregoritsch nach Freiburg

Ermedin Demirovic verlässt den SC Freiburg und wird künftig für den FC Augsburg auflaufen. Michael Gregoritsch geht dafür den entgegengesetzten Weg.

Spielertausch zwischen dem SC Freiburg und dem FC Augsburg: Wie die beiden Klubs am Freitag bestätigten, wird Michael Gregoritsch fortan für den FCA auflaufen und Michael Gregoritsch im Breisgau.

“Der FCA bietet ein tolles Umfeld und hat eine junge Mannschaft mit grossem Potential, weshalb ich mich sehr freue nun in Augsburg zu sein. Es ist optimal, dass wir nun gleich ins Trainingslager fahren. So habe ich Zeit, um alles beim FCA bestens kennenzulernen und mich schnell in die Mannschaft zu integrieren, denn ich freue mich unheimlich auf den FC Augsburg und das neue Team”, sagt Demirovic.

Servus, Demi! ✌🏻 Alle Infos zu unseren neuen Nummer 9️⃣ gibt's auf https://t.co/tNsQduqY5y! ⤵️ — FC Augsburg (@FCAugsburg) July 8, 2022

Gregoritsch sagt: “Der Kontakt zu Freiburg war schon lange vorhanden, und ich habe die Entwicklung des Teams und des Vereins intensiv verfolgt. Die Mannschaft hat eine beeindruckende Saison gespielt, und ich freue mich, Teil dieser Truppe zu werden.”

Der #SCF hat Michael Gregoritsch vom FC Augsburg verpflichtet! Herzlich Willkommen! 👋 Alle Infos: https://t.co/DQxTv09tbU pic.twitter.com/42vTAqcBFl — SC Freiburg (@scfreiburg) July 8, 2022

