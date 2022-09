Eric Maxim Choupo-Moting könnte den FC Bayern noch verlassen

Die Transferfenster in den Topligen sind geschlossen. Anderswo bleiben sie aber noch etwas länger geöffnet – etwa in der Türkei. Von dort gibt es Interesse an Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting.

Wie der italienische Journalist Rudy Galetti berichtet, zeigt Fenerbahçe ein Interesse am Bayern-Stürmer. Choupo-Moting ist zwar noch bis 2023 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Steine würde man dem Mittelstürmer aber sicherlich nicht in den Weg legen, falls er einen Transfer vollziehen möchte. In der Offensive ist er nicht erste Wahl und muss in dieser Saison wohl auch hinter dem neu verpflichteten Supertalent Mathys Tel (17) anstehen.

Ob Choupo-Moting tatsächlich den Weg in die Türkei findet, bleibt offen. Fener befasst sich auch mit PSG-Torjäger Mauro Icardi. Das Transferfenster in der Türkei bleibt bis zum 8. September offen.

psc 2 September, 2022 09:05