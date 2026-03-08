Celtic prüft ablösefreie Verpflichtung von Ozan Kabak

Der schottische Klub Celtic Glasgow beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Ozan Kabak. Der Innenverteidiger steht aktuell bei TSG Hoffenheim unter Vertrag, wird den Bundesligisten jedoch voraussichtlich im Sommer verlassen, wenn sein Arbeitspapier ausläuft.

Für Celtic könnte der türkische Nationalspieler damit zu einer vergleichsweise kostengünstigen Verstärkung werden. Die Abwehr gilt in Glasgow vor dem kommenden Transferfenster als eine der wichtigsten Baustellen, nachdem die Mannschaft in dieser Saison mehrfach mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte.

Kabak steht deshalb auf einer Liste möglicher Kandidaten für die Innenverteidigung. Der 25-Jährige bringt zudem Erfahrung aus internationalen Topligen mit, unter anderem aus seiner Zeit bei Liverpool FC und Norwich City. In der laufenden Saison der Bundesliga absolvierte Kabak bislang 15 Partien für Hoffenheim und erzielte dabei vier Treffer.

Für die Türkei kommt er auf 26 Einsätze und zwei Tore. Sein Marktwert wird laut «Transfermarkt» aktuell auf rund fünf Millionen Euro geschätzt. Neben Celtic sollen zuletzt auch AS Roma, West Ham United und AC Milan Interesse am Innenverteidiger gezeigt haben.