VfB Stuttgart plant langfristig mit Deniz Undav

Deniz Undav steht beim VfB Stuttgart klar im Fokus der sportlichen Zukunftsplanung. Der Angreifer verdient rund 4,5 Millionen Euro pro Jahr und besitzt einen Vertrag bis zum Sommer 2027.

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth machte deutlich, dass der Klub keinerlei Absichten hat, Undav abzugeben. „Wir profitieren von seinen Toren“, betonte Wohlgemuth und verwies darauf, dass alle Faktoren darauf hindeuteten, dass Undavs Vertrag nicht vorzeitig enden werde.

Im Gegenteil: Der VfB plant, die Zusammenarbeit mit dem Stürmer über eine Vertragsverlängerung weiter zu festigen. Trotz dieser klaren Haltung aus Stuttgart bleibt Undav begehrt. Laut «Sport Bild» beschäftigen sich mehrere europäische Topklubs, darunter auch Vereine aus der Premier League, mit dem Nationalspieler. Stuttgart zeigt sich davon bislang unbeeindruckt – Undav soll auch künftig eine zentrale Rolle beim VfB spielen.