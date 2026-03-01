Premier-League-Klubs jagen VfB-Spieler Chema Andrés

Der 20-jährige Chema Andrés vom VfB Stuttgart hat das Interesse mehrerer englischer Topklubs geweckt. Scouts von Manchester City sollen den spanischen U21-Nationalspieler intensiv beobachtet und äusserst positive Berichte abgegeben haben.

Auch Arsenal, Manchester United und Newcastle United haben den zentralen Mittelfeldspieler verfolgt. Ein möglicher Transfer gestaltet sich jedoch kompliziert: Sein ehemaliger Klub Real Madrid besitzt eine Rückkaufklausel in Höhe von rund 10 Millionen Pfund, die bereits in diesem Sommer aktiviert werden kann. Die Königlichen sollen eine Rückholaktion ernsthaft prüfen.

Alternativ wird berichtet, dass Real Madrid einem Wechsel zu einem anderen Verein zustimmen könnte – allerdings nur unter der Bedingung, erneut eine Rückkaufoption in den Vertrag integrieren zu lassen. Chema Andrés wechselte im Juli 2025 für rund drei Millionen Euro von Real Madrid II nach Stuttgart und steht dort noch bis 2030 unter Vertrag. In der laufenden Bundesliga-Saison absolvierte er 17 Partien und erzielte ein Tor. Sein aktueller Marktwert wird auf etwa 15 Millionen Euro geschätzt.