Real Madrid: Didier Deschamps steht auf einmal auf der Shortlist

Didier Deschamps tritt nach der WM bei der französischen Nationalmannschaft nach insgesamt 14 Jahren ab. Der 57-Jährige könnte im Anschluss bei Real Madrid einen hochkarätigen Job angeboten bekommen.

Deschamps steht nach Informationen von «RMC Sport» nämlich auf der Shortlist der Königlichen. Dort ist unklar, ob der aktuelle Coach Alvaro Arbeloa auch in der kommenden Saison noch an der Seitenlinie stehen wird. Vielleicht steht bei Real Madrid eine neuerliche Veränderung an, nachdem Xabi Alonso den Verein als Cheftrainer zu Beginn dieses Jahres nach lediglich einer halben Saison verlassen hat.

Die Klubbosse sondieren den Markt und haben eine Shortlist erstellt – darauf steht auch Deschamps. Dies vor allem aus drei Gründen: Seiner Nähe zu Torjäger Kylian Mbappé, seiner Eigenschaft als Gewinner, die er sowohl als Spieler wie auch als Trainer schon häufig unter Beweis gestellt hat und seiner immensen Erfahrung als Trainer – insbesondere von Mannschaften, die gespickt sind von Stars.

Frankreich zählt seit Jahren zu den besten Nationalmannschaften der Welt. Deschamps hat es trotz vieler Egos in der Vergangenheit geschafft, eine Einheit zu formen. Sein Glanzstückt war der WM-Titel 2018. Auch vier Jahre später schaffte er es mit der Équipe tricolore ins Finale und scheiterte nur sehr knapp an Argentinien. Im Sommer gehen die Bleus erneut als Mitfavoriten ins Turnier. Die Form scheint zu stimmen. Frankreich hat zuletzt Testspiele gegen Brasilien und Kolumbien gewonnen.

Ob Deschamps seine Trainerkarriere nach dem Abgang bei der französischen Nationalmannschaft direkt fortsetzt, ist allerdings ungewiss. Er könnte auch erst einmal eine Pause einlegen oder den stressigen Job sogar ganz an den Nagel hängen. Kommt hinzu, dass das Traineramt bei Real mit sehr viel mehr Zeitaufwand verbunden wäre als jenes bei einer Nationalmannschaft, wo jeweils nur wenige Highlights anstehen und das Tagesgeschäft ausbleibt.