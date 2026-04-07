Vinicius Junior geht in die Offensive und attackiert Xabi Alonso

Xabi Alonso ist bei Real Madrid als Trainer gescheitert. Nach gerade einmal einem halben Jahr zog sich der Spanier in Absprache mit dem Klub zurück. Vinicius Junior, der mit dem Ex-Coach einige hitzige Diskussionen führte, spricht nun nicht unbedingt positiv über diesen.

Mit einigem Abstand äussert sich der Brasilianer zur Zusammenarbeit mit Xabi Alonso – und fällt ein negatives Urteil. Zumindest stimmte die Chemie der beiden offenbar nicht. «Ich glaube, dass ich nicht in der Lage war, das umzusetzen, was er wollte. Ich fand keinen Draht zu ihm», sagt Vinicius Junior auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel gegen den FC Bayern.

Glücklich wurde Vinicius unter Alonso nicht, wie er ausführt: «Es war eine schwierige Zeit, weil ich viele Spiele gemacht habe, aber auf wenige Minuten gekommen bin.» Tatsächlich wurde Vini in der ersten Saisonhälfte immer wieder vorzeitig ausgewechselt.

Mit Alonsos Nachfolger Alvaro Arbeloa hat der Topstürmer hingegen gemäss eigener Aussage eine «wunderbare Verbindung». Vini führt aus: «Er hat mir immer sein Vertrauen geschenkt und mir gesagt, was ich wirklich zu tun habe.» Eine weitere Spitze gegen Alonso, dessen Anweisungen er eben nicht umsetzen konnte.

Vinicius hat zudem erklärt, dass er seinen bis 2027 gültigen Vertrag bei Real Madrid verlängern will. Er möchte noch viele Jahre für den La Liga-Topklub auflaufen.