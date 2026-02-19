SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Noch keine Gespräche

Der VfB Stuttgart wartet bei Deniz Undav vorerst ab

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 Februar, 2026 16:57
Der VfB Stuttgart wartet bei Deniz Undav vorerst ab

Der VfB Stuttgart ist mit den Auftritten von Stürmer Deniz Undav auf dem Platz und auch mit dessen Verhalten abseits davon sehr zufrieden. Dennoch gab es bislang keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung.

Der aktuelle Kontrakt des deutschen Nationalspielers läuft im Juni 2027 aus. Bislang warten die VfB-Bosse mit Gesprächen über eine Ausdehnung des Arbeitspapiers laut «Bild» und «Sport Bild» noch ab. Wohl aus gutem Grund: Eine Vertragsverlängerung wäre sicherlich mit einer Gehaltserhöhung verbunden.

Dennoch ist der Klub im Hinblick auf den Sommer zum Handeln gezwungen. Undav hat längst Interesse im In- und Ausland geweckt. Sollte keine Verlängerung eingetütet werden, müssten die Schwaben die Identifikationsfigur in der anstehenden Transferperiode wohl verkaufen, um noch eine stattliche Ablöse zu kassieren.

Dies ist jedoch nicht das Ziel, wie Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth betont: «Wir wollen Deniz nicht abgeben, wir profitieren von seinen Toren. Er hat einen Vertrag bis Sommer 2027 und alle Argumente sprechen dafür, dass sein Vertrag dann nicht bei uns endet.»

Undav selbst bewahrt die Ruhe. Er konzentriert sich voll und ganz auf seinen Job auf dem Platz.

Der VfB zahlte für seine Dienste im Sommer 2024 rund 27 Mio. Euro, nachdem der Angreifer zuvor während einer Saison von Brighton ausgeliehen war.

Mehr Dazu
Grosser Triumph

Basler U19 gewinnt als 1. Schweizer Team den Mercedes-Benz Cup
Offerte auf dem Tisch

Stuttgart hat sein Angebot für Grischa Prömel abgegeben
Schweizer Legionäre

Aurèle Amenda wieder in der Startelf, Schock um Miro Muheim
Neuer Klub

Perfekt: Nati-Verteidiger Leonidas Stergiou wechselt innerhalb der Bundesliga
Bald offiziell

Werder Bremen kurz vor Transfer von VfB-Spieler
Mehr entdecken
Noch keine Gespräche

Der VfB Stuttgart wartet bei Deniz Undav vorerst ab

19.02.2026 - 16:57
Offerte auf dem Tisch

Stuttgart hat sein Angebot für Grischa Prömel abgegeben

16.02.2026 - 14:50
Topklubs zeigen Interesse

VfB Stuttgart plant langfristig mit Deniz Undav

9.02.2026 - 12:57
Auf der Zielgeraden

Wechsel von Stuttgart-Talent Catovic nach Salzburg geplatzt

6.02.2026 - 17:34
Anfrage aus Nottingham

Stuttgart lehnt Premier League-Angebot für Ramon Hendriks ab

2.02.2026 - 12:28
Neuer Klub

Perfekt: Nati-Verteidiger Leonidas Stergiou wechselt innerhalb der Bundesliga

15.01.2026 - 13:22
Stuttgart entscheidet

Heidenheim kämpft weiter um den Schweizer Verteidiger Leonidas Stergiou

14.01.2026 - 12:17
Grosser Triumph

Basler U19 gewinnt als 1. Schweizer Team den Mercedes-Benz Cup

12.01.2026 - 10:35
Bald offiziell

Werder Bremen kurz vor Transfer von VfB-Spieler

10.01.2026 - 17:34
Leweling im Fokus

Bournemouth buhlt für Semenyo-Nachfolge weiter um Bundesliga-Star

9.01.2026 - 11:54