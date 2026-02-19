Der VfB Stuttgart wartet bei Deniz Undav vorerst ab

Der VfB Stuttgart ist mit den Auftritten von Stürmer Deniz Undav auf dem Platz und auch mit dessen Verhalten abseits davon sehr zufrieden. Dennoch gab es bislang keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung.

Der aktuelle Kontrakt des deutschen Nationalspielers läuft im Juni 2027 aus. Bislang warten die VfB-Bosse mit Gesprächen über eine Ausdehnung des Arbeitspapiers laut «Bild» und «Sport Bild» noch ab. Wohl aus gutem Grund: Eine Vertragsverlängerung wäre sicherlich mit einer Gehaltserhöhung verbunden.

Dennoch ist der Klub im Hinblick auf den Sommer zum Handeln gezwungen. Undav hat längst Interesse im In- und Ausland geweckt. Sollte keine Verlängerung eingetütet werden, müssten die Schwaben die Identifikationsfigur in der anstehenden Transferperiode wohl verkaufen, um noch eine stattliche Ablöse zu kassieren.

Dies ist jedoch nicht das Ziel, wie Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth betont: «Wir wollen Deniz nicht abgeben, wir profitieren von seinen Toren. Er hat einen Vertrag bis Sommer 2027 und alle Argumente sprechen dafür, dass sein Vertrag dann nicht bei uns endet.»

Undav selbst bewahrt die Ruhe. Er konzentriert sich voll und ganz auf seinen Job auf dem Platz.

Der VfB zahlte für seine Dienste im Sommer 2024 rund 27 Mio. Euro, nachdem der Angreifer zuvor während einer Saison von Brighton ausgeliehen war.