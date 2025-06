Paul Pogba spricht weiter mit Monaco und hat auch Saudi-Offerten

Paul Pogba wird in der kommenden Saison wieder auf dem Platz stehen. Nachdem er seine Dopingsperre verbüsst hat und bereits seit März wieder spielen dürfte, steht er nun vor einem neuen Engagement.

Gemäss "L'Équipe" laufen weiterhin intensive Gespräche zwischen dem 32-jährigen Mittelfeldspieler. Noch ist aber keine Unterschrift erfolgt. Dies hat auch mit lukrativen Angeboten aus Saudi-Arabien zu tun: Gemäss "Foot Mercato" tritt Al-Ittihad an Pogba heran. Auch weitere Klubs könnten noch im Rennen sein.

Der Spielmacher hört sich erst einmal alles an und will dann eine Entscheidung treffen. Sein letztes Pflichtspiel bestritt der Ex-Nationalspieler im September 2023 - damals noch im Trikot von Juventus. Pogba hat aber schon mehrfach betont, dass er sich körperlich in einer sehr guten Verfassung befinde.

psc 20 Juni, 2025 12:18