Zwei Highlight-Spiele für die Frauen-Nati gegen Deutschland & England

Für die Schweizer Frauen-Nati stehen im Vorfeld der Europameisterschaft in England zwei Highlights an: Das Team von Trainer Nils Nielsen trifft auf die Spitzenmannschaften von Deutschland und England.

Am 24. Juni kommt es um 17 Uhr im Steigerwaldstadion in Erfurt zum Aufeinandertreffen mit Deutschland. Sechs Tage später empfängt die Schweizer Frauen-Nati EM-Gastgeber England im Zürcher Letzigrund. Am 9. Juli beginnt dann das EM-Abenteuer mit dem ersten Gruppenspiel. Durch den Ausschluss der Russinnen ist noch nicht klar, auf wen die Schweizerinnen da treffen.

psc 27 April, 2022 13:38