Die Frauen-Nati trainiert beim Letzigrund öffentlich

Die Fans der Schweizer Frauen-Nati könnte die Spielerinnen am 8. April aus nächster Nähe verfolgen.

Wie der Verband mitteilt, findet am 8. April auf einem Nebenplatz des Letzigrund-Stadions in Zürich zwischen 17.30 bis 18.45 Uhr eine öffentliche Trainingseinheit statt. Während der Trainingseinheit gibt es für die Zuschauer und Fans dank Catering-Ständen auch die Möglichkeit sich zu verpflegen.

Zudem stehen die Spielerinnen nach dem Training für Autogramme und Selfies zur Verfügung.

Die Nati bereitet sich im April auf die beiden Nations League-Spiele gegen die Türkei (14. und 18. April) vor. Mit zwei Siegen ist das Team von Neo-Nationalcoach Rafel Navarro gut in den Wettbewerb gestartet.