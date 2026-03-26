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Der SFV kassiert alle Einnahmen aus Testspiel der Nati gegen Deutschland

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 März, 2026 17:39
Der SFV kassiert alle Einnahmen aus Testspiel der Nati gegen Deutschland

Üblicherweise lassen sich grosse Nationen bei Testspielen von «kleineren» Gegnern einladen und dann auch bezahlen. Beim Test zwischen der Schweiz und Deutschland am Freitag in Basel ist dies jedoch anders.

Die gesamten Einnahmen gegen an den SFV, wie «SRF» berichtet. Hintergrund ist der 2018 erfolgte Wechsel der ehemaligen Schweizer Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg von der Frauen-Nati der Schweiz zu jener des DFB. Damals hatte sich der deutsche Verband verpflichtet, im Rahmen des 125-Jahr-Jubiläum des SFV ein Testspiel in der Schweiz zu absolvieren.

Corona verzögerte die Partie zunächst. Dann hätte die Partie im Vorfeld der EM 2024 durchgeführt werden sollen. Da die beiden Nationen dort aber bereits in der Gruppenphase aufeinander trafen und viele andere Termine durch die Nations League belegt waren, dauerte es nun bis März 2026, bis es dazu kommt.

Die Einnahmen bleiben ausschliesslich beim Schweizer Verband. Nicht einmal Reise- oder Hotelkosten werden fällig. Zum Vergleich: Der SFV soll für das in wenigen Tagen stattfindende Testspiel gegen Norwegen in Oslo gemäss «CH Media» rund 70’000 Franken kassieren.

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