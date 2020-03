Der 72-jährige Engländer hat seinen zum Saisonende auslaufenden Kontrakt um eine weitere Saison bis 2021 verlängert. Roy Hodgson trainiert Palace seit September 2017 und hat den Verein Mittelfeld der Premier League etabliert.

Mittlerweile blickt er auf eine 44-jährige Trainerkarriere zurück. Zwischen 1992 und 1996 coachte er die Schweizer Nati. Auch bei Xamax und GC fungierte er einst als Chefcoach.

✍ Roy Hodgson has signed a one-year contract extension, keeping him at the club until 2021!#CPFC

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 6, 2020