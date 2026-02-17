Bukayo Saka hat unterschrieben und wird zum Spitzenverdiener bei Arsenal

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
300'000 Pfund pro Woche

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 Februar, 2026 15:50
Der englische Nationalspieler Bukayo Saka hat seinen neuen Vertrag bei Arsenal unterzeichnet. Er macht ihn zum Spitzenverdiener der Mannschaft.

Ab sofort kassiert der 24-Jährige laut «BBC» ein Jahressalär von 300’000 Pfund pro Woche. Mehr als Saka verdient in der Mannschaft der Gunners niemand.

Bislang lief das Arbeitspapier des Stürmers bis 2027. Die Verhandlungen um den neuen Kontrakt zogen sich beinahe ein ganzes Jahr. Saka hat sich nun aber auch langfristig an seinen Stammklub gebunden. Er folgt somit William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri und Myles Lewis-Skelly, die im Laufe des vergangenen Jahres allesamt ebenfalls bei Arsenal verlängerten.

Die Nordlondoner haben in dieser Saison noch vier Titelchancen und sind überall gut im Rennen.

