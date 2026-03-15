Arsenal nimmt Stürmer Nicolo Tresoldi ins Visier

Der Angreifer Nicolo Tresoldi von Brügge hat das Interesse mehrerer europäischer Klubs geweckt. Auch Arsenal soll den 21-Jährigen auf seine Transferliste für das kommende Sommerfenster gesetzt haben.

Tresoldi spielt eine starke Saison in der Belgian Pro League und hat dort bereits zwölf Treffer in 29 Einsätzen erzielt. Der deutsche U21-Nationalspieler wird daher nicht nur in England, sondern auch in der Bundesliga aufmerksam beobachtet. Zu den weiteren Interessenten zählen unter anderem Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Auch AC Milan soll die Entwicklung des Stürmers verfolgen.

Ein Transfer dürfte allerdings nicht günstig werden. Berichten aus dem März 2026 zufolge fordert Brügge für einen möglichen Verkauf zwischen 22,5 und 30 Millionen Euro. Bereits im Januar soll ein Angebot in Höhe von rund 15 Millionen Euro abgelehnt worden sein, was zeigt, dass der belgische Klub bei Verhandlungen eine klare Preisvorstellung hat.