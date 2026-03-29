Mehrere Klubs beobachten Arsenals Martinelli

Gabriel Martinelli könnte den FC Arsenal im Sommer verlassen. Wie „TEAMtalk“ berichtet, beobachten gleich mehrere Vereine die Situation des brasilianischen Flügelspielers genau. Neben RB Leipzig und Olympique Marseille soll auch Atlético Madrid Interesse an einer Verpflichtung zeigen.

Hintergrund ist offenbar die veränderte Rolle des 24-Jährigen bei den Gunners. Martinelli wird demnach zunehmend nur noch als Rotationsspieler eingesetzt, was seine Perspektive im Team beeinflusst. In diesem Zusammenhang heisst es, dass Arsenal einem möglichen Transfer keine Steine in den Weg legen würde, sollte ein passendes Angebot eingehen.

Vertraglich ist der Offensivspieler noch bis Juni 2027 gebunden. In der aktuellen Premier-League-Saison kommt er auf 25 Einsätze, in denen ihm ein Tor und drei Vorlagen gelangen. Trotz dieser eher überschaubaren Bilanz bleibt Martinelli aufgrund seines Potenzials ein gefragter Spieler auf dem Transfermarkt.