Serie A-Klub setzt Leon Goretzka ganz oben auf die Liste – Trainer sucht Gespräch

Leon Goretzka hat im Sommer die Qual der Wahl: Mehrere Topklubs umgarnen den Mittelfeldspieler, der die Bayern ablösefrei verlässt. Juventus geht nun in die Offensive und will sich insbesondere gegen die Konkurrenz aus der Premier League durchsetzen.

Trainer Luciano Spalletti führt sogar schon persönliche Gespräche mit Goretzka, wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet. Der 31-jährige Deutsche soll auf der Wunschliste des Juve-Trainers ganz oben stehen.

Juve setzt Druck auf, um sich unter anderem gegen Premier League-Tabellenführer Arsenal durchzusetzen, der ebenfalls Avancen macht. Goretzka ist im Umfeld der Turiner kein Unbekannter: Bereits in den Jahren 2010, noch als Junior, und noch einmal im Jahr 2017, als sich Goretzka letztlich für die Bayern entschied, war dieser beim Serie A-Klub ein Thema.