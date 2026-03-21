David Raya stand kurz vor Wechsel zum FC Bayern

David Raya hat sich vor seinem Arsenal-Wechsel offensichtlich die konkrete Möglichkeit geboten, einen Transfer zum FC Bayern vorzunehmen.

David Raya offenbart in einem Interview mit «Sky Sports», dass der FC Bayern kurz davorstand, sich seine Dienste zu sichern.

«Ich stand kurz davor, zu einem anderen Verein zu wechseln, aber offensichtlich hat sich alles mit Arsenal ergeben, weil es genau dazwischen lag und so weiter. Ich war sehr, sehr nah dran, zu einem anderen Verein zu gehen, aber zum Glück ist es nicht dazu gekommen. Arsenal hat am Ende das Angebot gemacht und ich bin hierhergekommen», so Raya.

Auf Nachfrage lüftet der 30-Jährige das Geheimnis, um welchen Klub es sich dabei gehandelt hatte: «Es war der FC Bayern.» Raya ist im Sommer 2023 zunächst auf Leihbasis von Brentford zum FC Arsenal gewechselt, danach holten die Gunners den Goalie für eine Ablöse von etwas mehr als 30 Millionen Euro fest zu sich.

Der spanische Goalie ist in dieser Saison eine Schlüsselfigur in der Mannschaft von Trainer Mikel Arteta, die weiterhin um vier Titel kämpft.