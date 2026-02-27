SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Voll im Fokus

ManUtd könnte für Nottingham-Profi den Transferrekord brechen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 Februar, 2026 13:12
Manchester United hat den englischen Mittelfeldspieler Elliot Anderson fest im Visier und könnte für den 23-Jährigen sogar den klubeigenen Transferrekord brechen.

Dieser wird nach wie vor von Paul Pogba gehalten, der einst für 105 Mio. Euro von Juventus zu den Red Devils wechselte. Für Anderson könnten die Red Devils im Sommer sogar noch tiefer in die Taschen greifen.

Der Premier League-Klub muss im Mittelfeldzentrum nachlegen, da Casemiro den Verein nach drei Jahren verlassen wird. Anderson ist der absolute Wunschkandidat, wie «teamTALK» berichtet. Ein Wechsel des englischen Jung-Nationalspieler zeichnet sich ab. Nottingham droht aktuell sogar der Abstieg, auch ansonsten könnte er sich aber in Richtung eines Klubs verabschieden, der oben mitspielt bzw. international vertreten ist. Diesbezüglich sieht es für ManUtd aktuell sehr gut aus. Die Mannschaft hat sich nach dem Trainerwechsel unter Michael Carrick stabilisiert und belegt zurzeit den 4. Platz.

Anderson, der einst bei Newcastle United ausgebildet wurde, steht in Nottingham bis 2029 unter Vertrag. Für ihn wird aller Voraussicht nach eine dreistellige Millionensumme vonnöten.

