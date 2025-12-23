SUPER LEAGUE BUNDESLIGA CHALLENGE LEAGUE PREMIER LEAGUE LA LIGA SERIE A LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Liverpool-Coach Arne Slot attackiert van de Ven wegen Foul an Isak

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Dezember, 2025 10:34
Liverpool-Coach Arne Slot attackiert van de Ven wegen Foul an Isak

Liverpool hat bestätigt, dass Stürmer Alexander Isak am Sprunggelenk operiert wurde und nun längere Zeit ausfällt. Trainer Arne Slot beschwert sich über ein Foulspiel von Spurs-Verteidiger Micky van de Ven.

Dessen Einsteigen beim 1:0-Führungstreffer der Reds hat zur schweren Verletzung von Isak geführt. Bestraft wurde der niederländische Abwehrspieler indes nicht – völlig zu Unrecht, wenn es nach Slot geht. «Für mich ist das ein rücksichtsloses Einsteigen. Wenn du dieses Tackling macht, gibt es in zehn Fällen zehn Möglichkeiten, dass sich der Gegenspieler schwer verletzt.»

Der Torabschluss von Isak war erfolgreich. Es war aber die vorerst letzte Aktion des schwedischen Sommerneuzugangs. Nach der Grätsche von van de Ven krümmte er sich sofort vor Schmerzen und konnte sich gar nicht erst über den Treffer freuen. Er musste nach längerer Behandlung sofort ausgewechselt werden und wurde am Montag bereits operiert.

