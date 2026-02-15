Pulisic-Zukunft offen: Milan zögert bei Verlängerung

Beim AC Mailand herrscht in der Personalie Christian Pulišić eine ambivalente Haltung. Einerseits besteht der klare Wunsch, den Offensivspieler langfristig zu binden und seinen Vertrag zu verlängern.

Andererseits sollen die Rossoneri bei entsprechenden Angeboten gesprächsbereit sein. Dem Vernehmen nach wäre Milan bereit, Pulisic für eine Ablöse zwischen 70 und 80 Millionen Euro abzugeben, um einen größeren Kaderumbau zu finanzieren.

Ein Grund für die wachsende Wechselbereitschaft des US-Nationalspielers soll der schleppende Verlauf der Vertragsgespräche sein. Pulisics aktueller Kontrakt läuft noch bis Juni 2027, doch bislang fehlt es offenbar an konkreten Fortschritten. Sollte sich daran nichts ändern, ist der Flügelspieler zunehmend offen für einen Wechsel – insbesondere für eine Rückkehr in die Premier League.

Als ernsthaftester Interessent gilt derzeit Tottenham Hotspur. Die Spurs sehen in Pulisic einen dynamischen Aussenspieler, der dem Kader bislang gefehlt hat. Laut Berichten geniesst ein möglicher Wechsel nach London sogar Rückendeckung von Mauricio Pochettino, der eine Rückkehr des Spielers nach England befürworten soll.