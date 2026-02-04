SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Vertrauen gewonnen

Ex-YB-Profi Zachary Athekame brilliert bei Milan-Startelfeinsatz

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Februar, 2026 14:53
Ex-YB-Profi Zachary Athekame brilliert bei Milan-Startelfeinsatz

Der Schweizer Rechtsverteidiger Zachary Athekame hat im vergangenen Sommer den grossen Sprung von den Young Boys zu Weltklub Milan gewagt. Einige befürchteten, dass er dort auf der Ersatzbank versauert. Der 21-Jährige hat sich innerhalb eines halben Jahres aber bestens entwickelt, wie sein jüngster Auftritt zeigt.

Beim 3:0-Sieg der Rossoneri in Bologna war Athekame auf seiner rechten Seite der Boss. Der Youngster kam im 3-5-2-System als Schienenspieler zum Zug. Es war einer seiner bislang noch raren Startelfeinsätze. Sowohl defensiv mit einigen Klärungsaktionen wie auch offensiv mit durchaus gefährlichen Flanken und Vorstössen war der gebürtige Genfer aber sehr aktiv und auch effizient.

Besonders auffällig war, mit welchem Selbstvertrauen Athekame auflief, wie auch dieses Highlight-Video untermauert:

Der Youngster dürfte auch seinen Trainer Massimiliano Allegri überzeugt haben. Der Schweizer hat zwar mit dem belgischen Profi Alexis Saelemaekers einen hochkarätigen Konkurrenten auf der rechten Seite, er darf sich aber zurecht Hoffnungen auf weitere Startelfeinsätze machen.

Geht die Entwicklung Athekames so weiter und wird er nicht von Verletzungen zurückgeworfen, ist sogar ein Stammplatz in der Nati an der WM im Sommer denkbar. Zurzeit wird diese Position von Silvan Widmer belegt.

Mehr Dazu
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
"Sehe das entspannt"

Yann Sommer spricht erstmals über seine Zukunftsplanung bei Inter
"Das hat mich beeindruckt"

Schweizer hatte grossen Anteil am Sunderland-Wechsel von Granit Xhaka
Mehr entdecken
Vertrauen gewonnen

Ex-YB-Profi Zachary Athekame brilliert bei Milan-Startelfeinsatz

4.02.2026 - 14:53
Bei der Eröffnungsfeier

Yann Sommer wird Co-Kommentator an den Olympischen Winterspielen

3.02.2026 - 13:18
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht

31.01.2026 - 17:50
Nach Fürth

Jan Elvedi steht vor einem Wechsel innerhalb der 2. Bundesliga

28.01.2026 - 15:12
Für den Sommer

Johan Manzambi ist jetzt sogar bei ManUtd ein Thema

27.01.2026 - 15:15
Pisa will zuschlagen

Der Schweizer Stürmer Filip Stojilkovic steht vor Wechsel in die Serie A

27.01.2026 - 11:00
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste

26.01.2026 - 13:49
Medizincheck am Montag

Jonas Omlin erhält neue Chance in Leverkusen

25.01.2026 - 22:14
Schweizer Legionäre

Augsburg-Schweizer knacken die Bayern, Aurèle Amenda mit Eigentor

24.01.2026 - 17:44
Szene im Video

Mit gegnerischen Fans angelegt: Granit Xhaka sorgt für Spielunterbrechung

24.01.2026 - 17:16