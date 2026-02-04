Ex-YB-Profi Zachary Athekame brilliert bei Milan-Startelfeinsatz

Der Schweizer Rechtsverteidiger Zachary Athekame hat im vergangenen Sommer den grossen Sprung von den Young Boys zu Weltklub Milan gewagt. Einige befürchteten, dass er dort auf der Ersatzbank versauert. Der 21-Jährige hat sich innerhalb eines halben Jahres aber bestens entwickelt, wie sein jüngster Auftritt zeigt.

Beim 3:0-Sieg der Rossoneri in Bologna war Athekame auf seiner rechten Seite der Boss. Der Youngster kam im 3-5-2-System als Schienenspieler zum Zug. Es war einer seiner bislang noch raren Startelfeinsätze. Sowohl defensiv mit einigen Klärungsaktionen wie auch offensiv mit durchaus gefährlichen Flanken und Vorstössen war der gebürtige Genfer aber sehr aktiv und auch effizient.

Besonders auffällig war, mit welchem Selbstvertrauen Athekame auflief, wie auch dieses Highlight-Video untermauert:

Zachary Athekame vs Bologna (A)pic.twitter.com/uxplIACpXV — c0mp (@c0mpmilano) February 4, 2026

Der Youngster dürfte auch seinen Trainer Massimiliano Allegri überzeugt haben. Der Schweizer hat zwar mit dem belgischen Profi Alexis Saelemaekers einen hochkarätigen Konkurrenten auf der rechten Seite, er darf sich aber zurecht Hoffnungen auf weitere Startelfeinsätze machen.

Geht die Entwicklung Athekames so weiter und wird er nicht von Verletzungen zurückgeworfen, ist sogar ein Stammplatz in der Nati an der WM im Sommer denkbar. Zurzeit wird diese Position von Silvan Widmer belegt.