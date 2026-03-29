Entscheidung bei Luka Modrić soll zeitnah fallen

Die Zukunft von Luka Modrić bleibt eines der spannendsten Themen beim AC Milan. Innerhalb des Klubs besteht laut „Tuttomercato“ der klare Wunsch, den Routinier auch in der kommenden Saison im Mittelfeld zu behalten.

Die finale Entscheidung liegt jedoch beim Kroaten selbst, der sie noch vor Saisonende treffen will. Neben einer möglichen Verlängerung bei den Rossoneri stehen dem 40-Jährigen offenbar zwei weitere Optionen offen: ein Karriereende oder eine Rückkehr zu seinem Heimatklub Dinamo Zagreb, bei dem sein früherer Weggefährte Zvonimir Boban eine wichtige Rolle spielt.

Wie der „Corriere dello Sport“ berichtet, arbeiten Spieler, Trainer und Klubführung intensiv daran, ihn von einem Verbleib zu überzeugen. Im Raum steht eine Vertragsverlängerung bis Juni 2027, über die zuletzt auch bei einem Treffen mit Sportdirektor Igli Tare gesprochen wurde. Eine Qualifikation für die Champions League könnte zusätzlich ein entscheidender Faktor sein. Spätestens in den kommenden Wochen wird eine endgültige Entscheidung erwartet.