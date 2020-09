Mario Götze: Zwei Spuren führen nach Spanien

Mario Götze lässt sich mit der Klubwahl weiterhin Zeit. Allerdings scheint das Interesse am Weltmeister von 2014 von begrenzter Natur.

Laut “Sky” liegen für den 28-jährigen Angreifer sowohl aus der Bundesliga wie auch aus der Serie A derzeit keine konkreten Angebote vor. Zwei spanische La Liga-Klubs befassen sich hingegen mit Götze: Der FC Valencia und der FC Sevilla. Allerdings sind die finanziellen Mittel der beiden Klubs derzeit begrenzt. Möglicherweise müssten sie für den Stürmer zunächst über Spielerverkäufe Platz machen.

Götze betonte in der vergangenen Woche in einem Interview mit der “Bild”, dass er sich für seine Entscheidung Zeit lässt und unbedingt den richtigen Verein, der zu ihm passt, finden will. Sein grosses Ziel ist der Champions League-Sieg. Er will vorläufig in jedem Fall in Europa bleiben.

21 September, 2020