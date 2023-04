Real Madrid und Barça im Zweikampf um LaLiga-Juwel

Real Madrid und der FC Barcelona sind auf dem Transfermarkt einem jungen Spieler auf den Fersen, der für seinen aktuellen Klub vor wenigen Tagen ein wahrscheinlich überlebenswichtiges Tor erzielte.

Javi Guerra kam am Donnerstag erst zu seinem dritten Einsatz für den FC Valencia in dieser Saison. Nach seiner Einwechslung in den letzten Minuten des Heimspiels gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Real Valladolid schoss der Youngster in der Nachspielzeit das 2:1 für seine Farben.

Gemäss «Mundo Deportivo» befindet sich Guerra im Visier von Real Madrid und dem FC Barcelona. Schon seit einiger Zeit hätten die beiden spanischen Schwergewichte den 19-Jährigen auf dem Radar. Guerra ist noch bis 2024 an Valencia gebunden.

«Er ist jederzeit bereit, sich einzubringen: von Beginn an oder während des Spiels. Er hat eine magische Nacht erlebt, an die er sich für den Rest seiner Karriere erinnern wird», sagte Valencias Trainer Ruben Baraja über Guerra. «Wir sagen ihm, dass er weiter arbeiten soll, und wenn man arbeitet, hat man die Möglichkeit, in der Mannschaft zu sein.»

aoe 29 April, 2023 17:07