Samuel Umtiti will beweisen, dass es noch für Barça reicht

Der französische Abwehrspieler Samuel Umtiti gilt beim FC Barcelona schon seit Monaten als heisser Wechselkandidat. Davon will der 27-jährige Franzose aber nichts wissen.

In einem Interview mit “Mundo Deportivo” betont der Innenverteidiger, dass er unbedingt bei den Katalanen bleiben will. “Ich kann mir nicht vorstellen, für einen anderen Verein zu spielen, nein, das ist unmöglich”, wird er zitiert. Und weiter: “Im Moment ist die Sache für mich sehr klar: Ich möchte beweisen, dass ich das Niveau habe, um hier zu spielen.” Umtiti führt aus, dass er grosse physische Probleme hatte, die er nun aber überwinden konnte: “Ich fühle mich körperlich sehr gut. Ich halte die Trainingseinheiten gut durch und habe grosse Vorfreude darauf, wieder zu spielen. Ich warte auf den Zeitpunkt, das wieder zu tun können, körperlich geht es mir sehr gut.”

Umtiti befindet sich in einer sehr schwierigen Situation. Trainer Ronald Koeman hat offenbar wenig Vertrauen in ihn. “Es gibt einen Trainer, der Entscheidungen trifft, und das muss ich akzeptieren. Wenn ich nicht spiele, muss ich mehr trainieren als die anderen und zeigen, dass ich das nötige Niveau habe”, sagt der Abwehrspieler. Vertraglich ist dieser noch bis 2023 an Barça gebunden. Mehrere Klubs hatten ihn kontaktiert, im Sommer war ein Transfer für ihn aber wie erläutert kein Thema. Ob sich dies doch noch ändern könnte, falls sich an der Gesamtsituation nichts ändert, wird sich weisen.

psc 19 Oktober, 2021 15:26