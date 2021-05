Paukenschlag: Sergio Ramos steht nicht im spanischen EM-Kader

Real-Kapitän Sergio Ramos steht nicht im Kader der spanischen Nationalmannschaft. Trainer Luis Enrique verzichtet sogar gänzlich auf Spieler von Real Madrid.

An die Stelle von Ramos, der 180 Länderspiele bestritt, rückt Aymeric Laporte, der von der FIFA jüngst die Erlaubnis zum Nationenwechsel erhielt. Bemerkenswert: Enrique nominiert keinen Spieler der Königlichen für seinen vorläufigen 24-Mann-Kader. An die EM darf Spanien letztlich mit 26 Auswahlspielern reisen. Zwei Nachnominierungen sind also noch möglich.

Die aktuelle Liste umfasst:

Tor: Unai Simón, David de Gea, Robert Sáchez

Verteidigung: José Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta, Marcos Llorente

Mittelfeld: Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabián.

Sturm: Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Alvaro Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré, Pablo Sarabia

🚨 OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN!!! 🇪🇸 Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la #EURO2020. 💪🏻 ¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa!!#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/KY87e0im3p — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 24, 2021

psc 24 Mai, 2021 12:27