Real Madrid hat den 1. Transfer für 2026 bereits vereinbart

Real Madrid hat den ersten Transfer für das kommende Jahr bereits aufgegleist: Spielgestalter Nico Paz kehrt zurück.

Der 21-jährige Argentinier wurde im Sommer 2024 für 6 Mio. Euro an den damaligen Serie A-Aufsteiger Como verkauft. Seither brilliert Paz in der Serie A. In der laufenden Spielzeit steht der Offensivspieler in zwölf Ligapartien bereits wieder bei fünf Toren und vier Assists.

Der Youngster stiess 2016 zu Real und durchlief dort die Nachwuchsabteilung. In die Profimannschaft hat er es jedoch im ersten Anlauf nicht geschafft und wurde stattdessen nach Italien verkauft. Die Königlichen haben sich aber eine Rückkaufoption gesichert, die sie laut Transferexperte Fabrizio Romano im kommenden Sommer exerzieren werden.

Für den Januar gilt die Klausel nicht, Como möchte Paz bis Saisonende halten. Dies wird wohl auch so geschehen. Danach geht es für den Profi zurück nach Madrid, womit dieser auch einverstanden ist.

Peter Schneiter 25 November, 2025 11:02