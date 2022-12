Real Madrid nimmt Kontakt wegen WM-Halbfinalist auf

Real Madrid liegt bei einigen Mittelfeldspielern auf der Lauer, sofern im kommenden Sommer ein Transfer vonnöten ist. Ein Teilnehmer des WM-Halbfinals steht dabei offenbar auf der Liste.

Toni Kroos hat noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob er bei Real Madrid eine Saison dranhängen wird. Und auch bei Luka Modric ist nach jetzigem Stand offen, ob er in der kommenden Spielzeit noch im weissen Trikot auflaufen wird.

Da der spanische Rekordmeister daran zweifelt, die rund 150 Millionen Euro für Jude Bellingham irgendwie aufbringen zu können, muss zwangsweise ein anderer Spieler her, der für einen Sommerwechsel infrage kommen könnte. In Enzo Fernandez scheint dieser gefunden worden zu sein.

Nach Informationen der portugiesischen Sportzeitung «O Jogo» hat Real Madrid erstmals Kontakt mit dem Beraterteam des 21-Jährigen aufgenommen, um dort die Konditionen eines Wechsels sowie eine mögliche Verhandlungsstrategie in Erfahrung zu bringen. Bei der Preisfindung müssen gleich mehrere Parameter bedacht werden.

Fernandez ist noch langfristig bis 2027 an Benfica gebunden, seine Ausstiegsklausel beläuft sich auf 120 Millionen Euro. Bei einem Weiterverkauf wäre sein Ex-Klub River Plate mit satten 25 Prozent an der Ablösesumme beteiligt. Zudem spielt sich Fernandez aktuell bei der WM in den Fokus. Am Dienstag (20 Uhr) kommender Woche steht das Halbfinale gegen Kroatien an.

aoe 10 Dezember, 2022 16:27