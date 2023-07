Xherdan Shaqiri brilliert mit fantastischem Freistoss-Trick

In Zusammenspiel mit Landsmann Maren Haile-Selassie zeigt der 31-Jährige beim 3:0-Sieg von Chicago Fire gegen Montreal Impact einen Freistoss-Trick und zirkelt das Leder in den Winkel. Zuvor glänzen die beiden Schweizer im Zusammenspiel schon einmal. Da trifft Haile-Selassie auf Zuspiel von Shaqiri.

Durch den vierten Sieg in den letzten fünf Spielen verlässt Chicago das Tabellenende.

Weniger gut lief es in der Nacht auf Donnerstag Roman Bürki und St. Louis City, die im Spitzenspiel gegen den Los Angeles FC gleich mit 0:3 verlieren. Dennoch ziert die neue Franchise in der Western Conference nach wie vor die Tabellenspitze.

Shaqiri with the free kick routine straight off the training ground 😱

(via @MLS)pic.twitter.com/sbVh7MvkOk

— B/R Football (@brfootball) July 13, 2023