Lorenzo Pellegrini bringt sich für Roma-Verlängerung in Stellung

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 14 Februar, 2026 15:49
Der Roma-Vertrag von Lorenzo Pellegrini verliert in einigen Wochen seine Gültigkeit. Mit einer Liebeserklärung bringt er sich für eine Verlängerung in Stellung.

Lorenzo Pellegrini (29) spielt bereits seit über 20 Jahren für die AS Rom – und will daran am liebsten auch nichts mehr ändern. «Wir haben diese Tradition, viele römische Kapitäne zu haben, und das ist grossartig, denn Fussball ist Leidenschaft, Liebe, und wenn man seinen Traumjob an dem Ort ausüben kann, an dem man spielen möchte, ist man ein sehr glücklicher Mensch», sagte Pellegrini in einem Interview mit «247sports».

Pellegrini bringt sich also für eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags in Stellung. Ob die Vereinslegende noch mal ein neues Arbeitspapier bekommen wird, ist Stand jetzt offen. Den Grossteil der aktuellen Saison ist Pellegrini gesetzt, kommt aber auch öfter mal von der Bank aus zum Einsatz.

«Diese Stadt ist unglaublich, dieser Verein ist unglaublich. Man muss das erleben, sonst verpasst man dieses Gefühl, diese Emotionen. Meiner Meinung nach verpasst man eine Menge», so Pellegrini, der in seiner Karriere bereits 339-mal für die Roma spielte.

Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Qualität gesucht

AS Roma zeigt Interesse an Chelsea-Verteidiger
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro
Kommt von Atlético Madrid

Roma tütet Transfer von Giacomo Raspadori ein – alle Details
Abraham & Douglas Luiz

Aston Villa verstärkt sich mit zwei Hochkarätern
14.02.2026 - 15:49
