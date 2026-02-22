SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Hohe Ablöse

Italienische Klubs buhlen um Diego Moreira

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 Februar, 2026 15:59
Für Diego Moreira zeichnet sich im kommenden Transferfenster ein intensiver Wettbewerb ab. Der 21-jährige belgische Nationalspieler steht bei RC Strassburg noch bis 2029 unter Vertrag, doch insbesondere aus Italien wächst das Interesse deutlich.

Mit AS Rom, AC Mailand und SSC Neapel sollen gleich drei Serie-A-Klubs mögliche Ziele für den Flügelspieler sein. Ein Verkauf dürfte jedoch kein Selbstläufer werden: Strassburg will den Offensivmann dem Vernehmen nach nicht kampflos ziehen lassen und peilt eine Ablöse von mindestens 30 Millionen Euro an.

Bereits im vergangenen Sommer war Moreira mit einem grösseren Wechsel in Verbindung gebracht worden, entschied sich jedoch für einen Verbleib in der Ligue 1. In der laufenden Saison kommt er auf zwei Tore und vier Vorlagen in 21 Einsätzen. Sein aktueller Marktwert wird auf rund 18 Millionen Euro geschätzt.

