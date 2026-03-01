AS Rom prüft Sommer-Option bei Teun Koopmeiners

Bei der AS Rom rückt Teun Koopmeiners offenbar stärker in den Fokus. Der Mittelfeldspieler von Juventus wird in der italienischen Hauptstadt als möglicher Kandidat für das kommende Sommer-Transferfenster gehandelt. Im Umfeld des Klubs gilt ein direktes Aufeinandertreffen beider Teams als günstige Gelegenheit, um mögliche Gespräche anzubahnen.

Eine zentrale Rolle in den Überlegungen spielt Trainer Gian Piero Gasperini. Unter seiner Leitung entwickelte sich Koopmeiners bei Atalanta über drei Jahre hinweg zu einer prägenden Figur. Eine erneute Zusammenarbeit stand bereits im vergangenen Sommer im Raum, als Juventus versuchte, Gasperini zu verpflichten – letztlich entschied sich der Coach jedoch für das Engagement in Rom. Ein Wechsel in die Ewige Stadt würde somit ein sportliches Wiedersehen bedeuten.

In Turin verlief die Zeit des 28-jährigen Niederländers bislang nicht wie erhofft. Seit seinem Wechsel im August 2024 blieb der ganz grosse Einfluss aus. In der laufenden Saison der Serie A kommt er auf 23 Einsätze ohne Torbeteiligung. Juventus soll einem Verkauf grundsätzlich offen gegenüberstehen, um eigene Transferpläne zu finanzieren. Als Mindestablöse werden rund 30 Millionen Euro genannt – eine Summe, die es dem Klub ermöglichen würde, bilanziell ohne Verlust aus dem Deal zu gehen. Koopmeiners steht noch bis Juni 2029 unter Vertrag, besitzt einen Marktwert von etwa 28 Millionen Euro.