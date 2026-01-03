Roma tütet Transfer von Giacomo Raspadori ein – alle Details

Giacomo Raspadori geht künftig für die Roma auf Torejagd. Bezüglich des Transfers des Stürmers von Atlético Madrid ist alles in trockenen Tüchern.

Giacomo Raspadori wird Atlético Madrid nur ein halbes Jahr nach seinem Wechsel schon wieder verlassen. Laut dem Social-Media-Kanal «Krrish» haben die AS Rom und Atlético eine vollständige Einigung bezüglich eines Wintertransfers erzielt.

Raspadori wird demnach zunächst bis Ende Saison in die Ewige Stadt verliehen, die Gebühr hierfür liegt bei drei Millionen Euro. Für den Abschluss hat sich die Roma eine Kaufoption gesichert, die bei 20 Millionen Euro liegt.

Jetzt liegt alles bei dem 25 Jahre alten Angreifer, der mit seinen Beratern und seiner Familie sprechen wird, um bald eine Entscheidung zu treffen. Die Roma wartet auf grünes Licht.

Raspadori kam in der laufenden Saison kaum zum Einsatz und steht bei lediglich 406 Minuten in 14 Pflichtspielen.