Roma-Abschied von Stephan El Shaarawy rückt näher

Die Roma und Stephan El Shaarawy werden nach dem Abschluss der laufenden Saison voraussichtlich getrennte Wege gehen.

Die AS Rom steht offenbar davor den Entschluss zu fassen, den auslaufenden Vertrag von Stephan El Shaarawy nicht zu verlängern. Laut «tuttomercatoweb.com» ist das Szenario am wahrscheinlichsten, weil der 33-Jährige in dieser Saison nur sporadisch zum Einsatz kommt.

Für El Shaarawy sind bisher 20 Einsätze in allen Wettbewerben festgehalten, die sich allerdings nur auf 732 Minuten verteilen lassen. Der im vergangenen Sommer neu installierte Trainer Gian Piero Gasperini hat für den Flügelspieler also keine Verwendung mehr.

Wohin es El Shaarawy ziehen könnte, ist noch offen. Sein Jugendklub Genoa wird als potenzieller Abnehmer gehandelt, sollte sich der 32-fache Nationalspieler Italiens für einen Verbleib in seiner Heimat entscheiden.

Sollte El Shaarawy die Roma tatsächlich verlassen, würde eine Ära zu Ende gehen. Für ihn sind bisher 340 Einsätze im Roma-Dress notiert, dazu stehen 65 Tore und 49 Vorlagen zu Buche.